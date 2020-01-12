إيران تستدعي السفير البريطاني بعد إطلاق سراحه

استدعت إيران، اليوم الاحد، السفير البريطاني لديها، بعد اتهامه بالمشاركة في المظاهرات الإيرانية التي اندلعت في أعقاب الاعتراف بمسئولية الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الاوكرانية في طهران يوم الأربعاء الماضي.



وأعلن روب ماكير، السفير البريطاني، نفيه المشاركة في الاحتجاجات الإيرانية، وكتب ماكير على تويتر: "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة".



وأضاف: "لقد ذهبت إلى حدث قدم لي على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة طائرة الرحلة بي إس 752، التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء بواسطة صاروخ إيراني".



كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إلى "خفض التصعيد"، وذلك بعد توقيف السفير البريطاني في طهران.