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سياسي

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي

الأحد 12/يناير/2020 - 03:03 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزىللأوراق المالية، وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تعمل في هذا المجال، وهي شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.

أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطي أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزي على هذه الأوراق، وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل؛ لأنه جهة الإصدار، وكان من الضروري أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزي بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.

وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفي الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزي للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.

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