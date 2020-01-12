تامر حسني يقدم حفل «أسطوري» في السعودية (صور)

أحيا النجم تامر حسني، حفلا أسطوريا في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 50 ألف شخص، حسبما أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل، وقدم حسني، عددا كبيرا من أشهر أغنياته، وكانت البداية مع أغنية "حلو المكان".



تامر حسنى لبى رغبة جمهوره وغنى العديد من الأغنيات مثل "عمري ابتدا"، "تلفوني رن"، "كل مرة"، "أنا ولا عارف"، "ناسيني ليه"، "كفاياك أعذار"، "ريح بالك"، "ارجعلي"، و"ميحرمنيش منك"، وغيرها من الأغنيات المميزة.



ويعد تامر حسني الأكثر طلبا من المطربين بالوطن العربي للغناء في السعودية، حيث إن هذا الحفل هو السادس له في أقل من عام، ودائما تحقق حفلاته أرقاما قياسية في عدد الحضور الجماهيري.



ولبى تامر حسني، دعوة الجمهور السعودي بمشاهدة فيلمه الجديد "الفلوس" معهم في السينما، حيث وعدهم بالذهاب إلى سينما فوكس بمول "رد سي" من أجل مشاهدة الفيلم معا للمرة الأولى بالسعودية.

