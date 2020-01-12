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سياسي

حسن أبو العزم يؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان خلفًا لأسامة هيكل

الأحد 12/يناير/2020 - 03:00 م
أسامةهيكل
أسامةهيكل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أدى النائب أحمد حسن أبو العزم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي قدم استقالته للمجلس بعد أن عيين وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.

جاء ذلك بعد تلاوة رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرشح الاحتياطي الذي سيحل محل النائب أسامة هيكل عن "قائمة في حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه وفقًا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإن الذي يحل محل النائب أسامة هيكل، هو المرشح الاحتياطي في قائمة "في حب مصر" أحمد حسن أبو العزم.

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