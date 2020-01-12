رحيل الفنان البحريني علي غرير عن عمر يناهز الـ47 عامًا

رحل الفنان البحريني علي غرير عن عمر يناهز الـ47 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية صباح اليوم الأحد، وأصاب خبر وفاة علي غرير محبيه وعشاقه في البحرين ودول الخليج بالحزن حيث قاموا بنعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ونعى عدد كبير من الفنانين الخليجيين المقربين منه بنعيه أبرزهم داوود حسين حيث كتب" أخي وصديقي العزيز نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله.. الله يتغمد روحك الجنة يا بوخالد مع الصديقين والابرار.. انا لله وانا اليه راجعون.. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله".



يشار إلي أن علي غرير من أشهر الممثّلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش"، كما أن علي غرير يحظي بشهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أداها في مسلسلات وأفلام بصحبة الفنان خليل الرميثي، حيث شكّلا ثنائيًا محبوبًا ومميزًا.



يذكر أن الفنان على غرير الغرير من مواليد 30 سبتمبر 1972م ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل رحلة العجائب في العام 1990 وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرة امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل جديمك نديمك.