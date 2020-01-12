«الأعلى للإعلام» يرسل تقريره السنوى عن الحالة الإعلامية للرئاسة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، أن التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، اليوم.



وحضر مكرم محمد أحمد، إلى المجلس اليوم، وأيضا حضر الأمين العام للمجلس، الدكتور عصام فرج، وكذلك وكيل المجلس محمد العمري، وجمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى.



ويتكون التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي انتهى المجلس الأعلى للإعلام منه، من دراسة عن حرية الرأي والتعبير، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصرية بالحرية والاستقلالية وفقًا لمعايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.



كما يشمل التقرير فصلاً عن حالة الإعلام في مصر، ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع، وفصلاً عن دراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، وفصلاً آخر عن نشاط المجلس في 2019، و3 فصول أخرى عن الشكاوى والتدريب وتقرير الأمين العام.



كما يحوي فصلاً عن أهم ما أصدره المجلس من معايير وأكواد ولائحة الجزاءات.