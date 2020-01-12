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اقتصاد

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الأحد 12/يناير/2020 - 02:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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افتتحت الدورة السابعة عشر لمعرض "بلاستكس" 2020، معرض الشرق الأوسط وأفريقيا الدولي لماكينات وخامات البلاستيك، الخميس الماضي.

يغطي المعرض كافة قطاعات صناعات البلاستيك من خامات وماكينات تضم أنظمة بالبثق والنفخ والقولبة والحقن، وتدوير النفايات البلاستيكية، وقطع الغيار، وكذلك المنتجات النصف نهائية التي تعد مكونا رئيسيا في العديد من القطاعات كصناعة التعبئة والتغليف والنسيج والأجولة النسيجية، وصناعة البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة والفوم ومكونات السيارات والأثاث والأدوات المنزلية وأدوات النظافة والأدوات المكتبية وغيرها من التطبيقات الصناعية التي تدخل لدائن البلاستيك في مكوناتها.

يتم تنظيم معرض "بلاستيكس" 2020 بمشاركة بين كل من شركة "ACG-ITF" الشركة الرائدة في مصر وأفريقيا في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وشركة "dmg events" العالمية للمعارض، التي تعد واحدة من كبرى شركات تنظيم المعارض في العالم والتابعة لمجموعة (Daily Mail and General Trust (DMGT.

أكثر من 400 شركة من 27 دولة في أهم حدث دولي في أفريقيا
ويعتبر معرض "بلاستكس" أهم حدث دولي في أفريقيا يشهده قطاع صناعات البلاستيك، فهو أحد الملتقيات الدولية، ويجمع المتخصصين بقطاع صناعات البلاستيك مرة كل سنتين، حيث يستضيف المعرض في دورته الحالية أكثر من 400 شركة عارضة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، كما يعد نقطة الالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتميز دورة هذا العام من "بلاستكس" 2020 بتحقيقها نمو أكثر من 50% في المساحة مقارنة بالدورة الماضية، حيث سيقام المعرض هذا العام على مساحة 30 ألف مترا مربعا، كما حقق المعرض زيادة في عدد الشركات المشاركة.

بالإضافة إلى استضافته المزيد من الأجنحة الوطنية لعدة دول منها ألمانيا والصين والهند وتايوان إلى جانب الشركات الدولية المشاركة من إيطاليا وفرنسا والنمسا واليابان وهولندا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطنة عمان وتونس وكوريا وبلجيكا وقبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بالإضافة إلى مصر.

يقام المعرض هذا العام بمشاركة شركة "بروج" كراعي ذهبي، كما يحظى المعرض برعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وشعبة صناعة البلاستيك، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

حقائق وأرقام عن هيكل صناعات البلاستيك في مصر
تعد صناعات البلاستيك من أهم الصناعات المصرية والتي لها التأثير الأقوى في معدلات النمو الاقتصادي، وتتربع مصر على عرش القارة الأفريقية بنحو 2.1 مليون طن تمثل أكثر من 20% من حجم سوق اللدائن لقارة أفريقيا.

طبقا لأحدث تقارير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، يبلغ حجم الاستثمارات بهذا القطاع نحو 7.2 مليار دولار في حين يبلغ حجم الإنتاج نحو 198 مليار جنيه، وعدد المصانع 4890 مصنع يعمل بها 524 ألف عامل، ويبلغ حجم استهلاك مصر سنويا من المنتجات والمواد البلاستيكية 9،35 مليار دولار يزداد سنويًا بمعدل 9،7 % وتستحوذ صناعة التعبئة والتغليف على 38% من إجمالي استهلاك المواد الخام للدائن البلاستيك.

​من ناحية أخرى بلغ حجم صادرات مصر بقطاع الكيماويات عام 2018 نحو 5،399 مليار دولار منها 1،656 مليار دولار صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 31% من صادرات القطاع، في حين يصل حجم الواردات نحو 3،202 مليار دولار، وتمثل الواردات المصرية من البلاستيك حوالي 70% من احتياجات البلاد من المواد الخام بينما توفر المصانع المصرية المنتجة للبولي بروبلين والبولي ايثيلين حوالي 30% فقط من احتياجات المصانع العاملة.

معرض خاص مصاحب لتنشيط صادرات البلاستيك المصرية
ومن أهم الأحداث التي يشهدها معرض بلاستكس 2020 هذا العام أيضا انعقاد معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستكس 2020، والهدف الرئيسي من هذا المعرض هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول أفريقيا والدول المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

لذلك ستكون دورة معرض "بلاستكس 2020" بمثابة النافذة التي يطلع من خلالها المصنعين المحليين على أخر المستجدات في ذلك القطاع الذي يشهد طفرات كبيرة من الناحية التقنية، كما تتسع مجالات تطبيقاته بصفة مستمرة، ومن هنا تبرز أهمية استضافة مصر لحدث دولي متخصص بهذا الحجم والذي يحظى بقبول وثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع على مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما منذ انطلاق أولى دوراته عام 1993.

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