وزير النقل: الغرامات أسهمت فى شراء 10 جرارات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، إن حصيلة حوكمة قطع التذاكر وتطبيق الغرامات الخاصة بها أسهمت في شراء 10 جرارات جديدة بمبلغ 27 مليون دولار.



وأشار الوزير، في تصريحات صحفية خلال جولته بمحافظة بورسعيد، إلى أن هناك 260 جرارًا جديدًا تعاقدت عليها هيئة السكك الحديدية، و172 جرارًا ستتم إعادة تأهيلها، كما تم التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري، والتعاقد على 6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.



وكان وزير النقل والمواصلات، ومحافظ بورسعيد، قد افتتحا، صباحًا، أعمال تطوير محطة سكة حديد بورسعيد بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه، والتي شملت المكاتب الإدارية والاستراحات من الجهة البحرية، وهدم وإحلال رصيفي الوصول 4 و5، وإنشاء وإحلال خزان المياه بسعة 300 متر، وإنشاء مجمع عنابر الجنود وملحقاتها، بالإضافة إلى مبنى دورات المياه المجمعة والمسجد، ومحطة الكهرباء الجديدة، وأرصفة داخلية وخارجية لجميع مكونات المحطة، فضلاً عن 4 شبابيك تذاكر.