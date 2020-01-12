إنشاء مصنع لأدوية الأورام في مصر بمليار جنيه

كشف تقرير للإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة عن تشكيل الوزارة غرفة عمليات مشروعات المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام للبدء في تصنيعها محليًا بتكلفة مليار جنيه.



وأوضح قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رقم 584 بتشكيل غرفة العمليات للبدء في إنشاء أول مصنع حكومي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام من خلال المؤسسة الوطنية «إيبكو» التابعة لمجموعة «أكديما» لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية البيولوجية والأورام للاستغناء عن المنتجات المستوردة التي تستهلك ميزانية الدولة من العملة الصعبة اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية.



ووفقًا لتقارير غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان لمشروعات المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام بدأت في استيفاء الإجراءات التعاقدية على استيراد التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية مع التوصية بالتعديلات التشريعية المطلوبة لإدخال هذه الصناعة إلى مصر، إضافة إلى وضع الخرائط الزمنية الخاصة بالبدء في توفير المستحضرات بالسوق المحلية.



وأعدت غرفة العمليات قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالمنتجات الدوائية الخاصة بعلاج مرض السرطان وتشمل المستحضرات الدوائية الرائدة على مستوى العالم من حيث طبيعة الدواء (أدوية بيولوجية، أدوية تقليدية) وكذلك حجم المبيعات ونسب النمو السنوي لها والشركة المنتجة ونوع السرطان الذي سيتم علاجه مع وضع التسعيرة العالمية في الاعتبار وكذلك المستحضرات الدوائية المستخدمة في علاج الأورام محليًا من حيث طبيعة الدواء.



وكانت وزيرة الصحة قالت إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدي والصحة الانجابية والضغط والسكر والسمنة، بدأت منذ شهر يوليو الماضي، بهدف اكتشاف السيدات المصابات بسرطان الثدي في مراحله الأولى، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السيدات المصابات تم اكتشافهن في مرحلتهن الأولى، وهو ما يساهم في تحقيق أعلى نسب للعلاج، موضحة أنه تم توفير أدوية الأورام بأقل من 40% من أقل دولة بالعالم، وهو ما يفتح المجال لعلاج الكثير من الأورام في مصر.