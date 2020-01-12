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مصر

«سعفان» يسلِّم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في أسوان

الأحد 12/يناير/2020 - 02:06 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة أثناء تسلِّم
دعاء جابر
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سلَّم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بإجمالي مليون و259 ألفًا و500 جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» بقاعة المؤتمرات العسكرية (الفرسان) في أسوان، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبدالوهاب، مدير المديرية.

وقال سعفان إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في 27 محافظة، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير «حياة كريمة»، ضمن حملة «حماية» التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2018، وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أنه جار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات «أمان» حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليًا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.
«سعفان» يسلِّم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في أسوان

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