بعد فشل النهضة.. «قلب تونس» يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

دعا حزب "قلب تونس" اليوم الأحد في بيان، إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء، وتُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجا محدّدا ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقّق العدالة الاجتماعيّة.



يأتي هذا فيما رفض البرلمان التونسي الجمعة الماضية، منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف المحسوب على النهضة" الحبيب الجملي" حيث وصف النواب الحكومة الجديدة بأنها حكومة كفاءات نهضاوية.



وتابع بيان الحزب، أن هذه الدعوة تندرج في إطار المبادرة السياسية التي تم الإعلان إثر انتهاء الجلسة العامة الجمعة الماضية، والتى لم يمنح النواب خلالها الثقة للحكومة المقترحة، مؤكدًا انفتاحه على كلّ الأطراف المعنيّة بالمشاورات الدّستوريّة للتباحث وربح الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة.