«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان

سلَّم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان، وكرّم 15 شركة بمنحها شهادات تقدير لتوفيرها فرص عمل لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.



وأكد «سعفان» خلال إطلاق البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة في أسوان من مبادرة «مصر بكم أجمل» أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة وأنَّ من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.



يأتي هذا في إطار المبادرة التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.



كما سلَّم «سعفان» 4 كراسي متحركة لذوي الإعاقة تبرع من شركة «كيما» في الفعالية التي حضرها اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومحمد عبدالوهاب، مدير المديرية، والعميد عمر عبدالفتاح، قائد قطاع أسوان العسكري.



وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة، فضلًا عن بعض العاملين، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة في 6 محافظات، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.



وقال سعفان إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.



وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.



وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أطلقت حتى الآن 17 برنامجًا من مبادرة «مصر بكم أجمل» في 6 محافظات، إذ يتم تنفيذها على مرحلتين، لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.



ولفت إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.



وعرضت المديرية فيديو عن إنجازاتها خلال العام الماضي، كما تمَّ عرض فيلم فيديو عن المبادرة تضمن ما تم تنفيذه خلال 17 برنامجًا تمَّ تنفيذها في 6 محافظات من المبادرة.