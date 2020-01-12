الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان

الأحد 12/يناير/2020 - 02:02 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة أثناء تسلِّم عقد عمل لذوي الإعاقة
دعاء جابر
طباعة
سلَّم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان، وكرّم 15 شركة بمنحها شهادات تقدير لتوفيرها فرص عمل لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وأكد «سعفان» خلال إطلاق البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة في أسوان من مبادرة «مصر بكم أجمل» أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة وأنَّ من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

يأتي هذا في إطار المبادرة التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

كما سلَّم «سعفان» 4 كراسي متحركة لذوي الإعاقة تبرع من شركة «كيما» في الفعالية التي حضرها اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومحمد عبدالوهاب، مدير المديرية، والعميد عمر عبدالفتاح، قائد قطاع أسوان العسكري.

وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة، فضلًا عن بعض العاملين، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة في 6 محافظات، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

وقال سعفان إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أطلقت حتى الآن 17 برنامجًا من مبادرة «مصر بكم أجمل» في 6 محافظات، إذ يتم تنفيذها على مرحلتين، لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وعرضت المديرية فيديو عن إنجازاتها خلال العام الماضي، كما تمَّ عرض فيلم فيديو عن المبادرة تضمن ما تم تنفيذه خلال 17 برنامجًا تمَّ تنفيذها في 6 محافظات من المبادرة.
«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان
«سعفان» يسلِّم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة في أسوان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ يوم

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

منذ حوالي 20 ساعة

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

منذ يوم

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

الرئيس نيوز

رئيس البرلمان الليبي: زيارتي لمصر تأتي ضمن حل الأزمة

الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها الأمير هاري لحضور اجتماع أزمة

كيف تغيّرت شخصية الرئيس؟ «1».. من العسكرية إلى المدنية

البرلمان يجدد رفضه للتدخل التركي في ليبيا

منوعات

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

كشكول

بالصور.. "مبارك" يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بجامعة المنوفية

محو أمية 4 أشخاص شرط للتخرج من جامعة المنوفية

تسريب وصعوبة أسئلة وضياع وقت.. حصيلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

بروتوكول تعاون بين عين شمس و المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان

إسلام سياسي

"الحوار بين الشرق و الغرب".. ألية "الأوقاف" في ترسيخ التسامح

الأوقاف تصدر بحوث ومطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

«فضاءات ميديا» تديرها الإخوان وتمولها قطر لاستهداف الدول العربية

«باب سوريا».. تقرير سري تركي يكشف أهداف أردوغان التوسعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

تعرف على فعاليات قاعة ضيف شرف معرض الكتاب

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك