«أمهات مصر» تعد تقريرا عن امتحان العربي لـ «أولى وتانية ثانوي»

بدأت غرفة الرصد التابعة لثورة أمهات مصر، أعمال متابعة ورصد امتحانات الثانوية لنظام التقويم المعدل بشقيها الورقية والالكترونية، للصف الأول والثاني على مستوى الجمهورية.



و قالت الغرفة في بيان لها اليوم: مع الساعات الأولى لبدء الامتحان الأول للغة العربية، تلقت شكوى من عدد محدود لمدارس تعجز عن الدخول إلى شبكات الامتحانات لا تتجاوز عشر مدارس على مستوى الجمهورية من محافظات الإسماعيلية، الإسكندرية، الدقهلية، الجيزة، الشرقية بعضها تم اصلاح المشكلة والبعض الاخر تم استبدال الامتحان الالكترونى بورقى بعد العجز بينها مدارس حكومية وخاصة.



وأضافت الغرفة فى بيانها أنه فور بدء الامتحانات تلقت الغرفة عددا من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور عن عدم استقرار الشبكات، فقد تعطلت أكثر من مرة، ثم العودة إلى الامتحان مجددا مما وصفه الطلاب بتهنيج الشبكات والأجهزة، وتسبب فى إهدار وقت الطالب ولم يتم تعويضه للوقت، مما تسبب فى عدم تمكن بعض الطلاب من الاجابة على كامل الاسئلة لانتهاء الوقت الإجبارى.



وقالت الغرفة:" كما رصدنا بعض المدارس بالاسكندرية والقاهرة تمنع الطلاب من الدخول بالكتاب المدرسى الامتحان وتمزيق بعض الكتب للطلاب على الرغم من قرار الوزارة بالسماح للطلاب بدخول الامتحان بنظام ال open book".



ورصدت الغرفة تداول أسئلة اللغة العربية على صفحات السوشيال ميديا بعد 15 دقيقة تقريبا من بدء الامتحانات، وانتشرت على نطاق واسع شمل كامل أسئلة الامتحانات الالكترونية والورقية، وتلاحظ للغرفة أنه تم تصوير الامتحانات الالكترونية بجهاز آخر غير جهاز الامتحان مما يدل على دخول بعض الطلاب بأجهزة محمول داخل اللجان، بالاضافة لوجود امتحانات ورقية متداولة بخاتم إدارة المنتزة محافظة الإسكندرية.



ورصدت الغرفة وجود ثلاثة نماذج لامتحان اللغة العربية الالكترونية، بها بعض الاسئلة المتشابهة مثل التعبير والقراءة، وأسئلة أخرى مختلفة مما يوضح عدم وجود امتحان إلكتروني موحد.



وفيما يخص مستوى الامتحان بشكل عام، اشتكى أولياء الأمور من ورود قصة واسلاماه بـ سؤال التعبير، رغم إقرار الوزارة من قبل عدم إدراجها بالامتحانات، كما اشتكى الطلاب من أسئلة القراءة المتحررة، وتشابه الاختيارات، ورود أكثر من اختيار صحيح للسؤال الواحد، مع ورود إجابتين صحيحتين للسؤال.



كما اشتكى بعض الطلاب من عدم ورود نماذج الامتحانات وفقا للمواصفات التى أعلنتها الوزارة وتحديدا فى أسئلة الأدب والبلاغة مما جعل أغلبية الطلاب أن تصف الإمتحانات بالتعجيزية فيما رأتها الأقلية أنها صعبه للغاية، ووصفها نسبة ضئيلة أنها للطالب فوق المتوسط.







