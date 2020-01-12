وزير النقل: 141 مليار جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، إنه يتم تطوير مرفق السكك الحديدية في مصر بحوالي 141 مليار جنيه.



وأشار "الوزير"، في تصريحات صحفية، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح أعمال تطوير محطة السكة الحديد وتفقد عدد من الكباري والطرق، إلى أن هناك 86 مليار جنيه تجري بهم أعمال التطوير الجارية حاليا، و55 مليارا سيتم توفيرهم اعتبارا من الأول من يوليو 2020.



ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بالمحطات بعد تطوير لتستوعب مليون راكب يوميا في 30 يونيو من العام الجاري، وأنه تضم أعمال التطوير المحطات، الأرصفة، الإشارات، المزلقانات، الأرصفة، الورش، الجرارات والعربات، والعنصر البشري.



وأكد وزير النقل أن السكة الحديد مرفق من مرافق الوزارة الذي يمس المواطن المصري البسيط مباشرة، وتعتبر من أقدم وأعرق سكة حديد في العالم، وتضم 10 آلاف كيلو خطوط سكة حديد، و705 محطات، و800 جرار، و3000 عربة نقل ركاب، و9000 عربة نقل بضائع.