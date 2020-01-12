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إنشاء معرض دائم للأثاث الدمياطى فى رومانيا

الأحد 12/يناير/2020 - 01:57 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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زارت الدكتورة كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية المصرية في بوخارست، اليوم الأحد، الغرفة التجارية بدمياط، ومدينة دمياط للأثاث؛ لبحث أوجه التعاون وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، والعمل على تسويق الأثاث الدمياطي بالسوق الرومانية.

وبدأت رئيس الغرفة التجارية الرومانية جولتها لدمياط بزيارة مدينة دمياط للأثاث، بعدها عقدت لقاء مع تجار الأثاث بمقر الغرفة التجارية بدمياط، من أجل العمل على تسويق الأثاث الدمياطي برومانيا، خاصة أن دمياط من أبرز مستوردي الأخشاب الزان الرومانية، حيث ناشد اللواء محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، التجار والصناع من أصحاب السجلات التجارية بدمياط لحضور الزيارة وتقديم مقترحاتهم.

وقالت كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية، إنه سيتم العمل على إنشاء معرض دائم للأثاث الدمياطي في رومانيا.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدا بشأن فتح نوافذ جديدة للأثاث الدمياطي بداية من استقبال رئيس هيئة تنمية الصادرات لبحث فرص التصدير ودعم وتنمية صناعة الأثاث ودراسة الأسواق دراسة سليمة، بحيث تكون صناعة الأثاث المصرية متوائمة مع السوق العالمية وتلبي طلباتها واحتياجاتها وأذواقها والأسعار، مضيفا "هدفنا التواجد ثم الاستمرارية في الأسواق العالمية".

وتابع الزيني أن الغرفة نظمت العديد من المعارض بمحافظات الصعيد، فضلا عن إطلاق مبادرة "الجمعة البيضاء" بدمياط (Damietta white friday) أثاثك دمياطي، واستقبال زائري المحافظة بالورود والحلويات، التي ساهمت في كسر حالة الركود التي أصابت سوق الأثاث في الفترة الماضية.

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