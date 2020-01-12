«التعليم» تعلن آلية تصحيح امتحانات «تانية ثانوي»

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للدستور، عن آلية تصحيح الامتحانات الالكترونية والتى بدأت أمس لطلاب الصف الثاني الثانوي، مؤكدا أن الاسئلة الاختيارى من المتعدد يتم تصحيحها إلكترونيًا.



وأشار فى تصريحه الخاص إلى أن الاسئلة المقالية يصححها معلمون عن طريق التابلت الخاص بهم، تحت أشراف المركز القومى للامتحانات الذى يتابع عمليات التصحيح أولا بأول.



ويخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الاثنين الموافق 13 يناير، امتحان اللغة الأجنبية الاولى، الصف الثاني على التابلت، بينما الصف الاول ورقيًا.



