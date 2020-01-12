الصومال تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الانتخابات المقبلة

استقبل رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، في مقديشو اليوم الأحد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، جيمس سوان، حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الانتخابات الرئاسية الصومالية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري 2020.



وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية، نقلاً عن بعثة الأمم المتحدة في الصومال، أن المباحثات بين الجانبين ركزت على كيفية دعم الأمم المتحدة الأهداف الخاصة بالانتخابات الرئاسية.



وصرح المبعوث الأممي بأن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ملتزمون بمعاونة الصومال في طلبها إجراء أول انتخابات "نزيهة"، منذ خمسين عامًا.



يذكر أن الحكومة الصومالية الحالية، ستنتهي فترة ولايتها التي تستمر أربع سنوات، بداية العام المقبل 2021؛ حيث من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع نهاية العام الجاري، وفي شهر فبراير العام المقبل 2021.