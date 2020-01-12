عقيلة صالح: الجيش ملتزم بالهدنة رغم ما تفعله ميليشيات الوفاق

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني ملتزمة بالهدنة، رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.



وأضاف "عقيلة" في تصريحات صحيفة لـ"إكسترا نيوز" خلال تواجده بمجلس النواب المصري، أن زيارته إلى مصر ليست الأولى، ولا الاخيرة، وتأتي ضمن محاولات حل الأزمة الليبية.



وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها على إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.



وأضاف "حسب الله" أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على دعم القيادة السياسية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.