تأجيل طرح فيلم «صاحب المقام»

قرر صناع الفيلم السينمائي الجديد "صاحب المقام"، تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، حيث كان من المقرر طرحه في 15 يناير المقبل ولم تحدد الشركة المنتجة موعدا جديدا لطرحه.



وتعود يسرا بالفيلم، إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مي عز الدين وتم عرضه عام 2012.



يسرا تجسد شخصية جديدة وهي من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، ويبدأ مخرج العمل ماندو العدل، مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لعرضه في السينمات.



"صاحب المقام " من بطولة يسرا، آسر ياسين، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل وبيومي فؤاد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.