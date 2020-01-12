نتنياهو يطالب وزراءه بعدم السفر لحين تشكيل لجنة التصويت على الحصانة

طالب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وزراءه، بعدم السفر إلى الخارج لحين البت في عقد جلسة التصويت على منحه الحصانة القضائية ضد اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.



ويتوقع نتنياهو أن يخضع يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست وعضو الليكود، إلى الضغوط الحالية من جانب الأحزاب المعارضة لبنيامين، ويوافق على عقد جلسة تصويت على منحه الحصانة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



ومن المقرر أن يعلن إيلان يانون، المدعى العام للكنيست، رأيه بشأن تشكيل لجنة لبحث منح نتنياهو الحصانة، ومن ثم يعلن إدلشتاين قراره بشأن تشكيلها.



وأعلن نتنياهو، الشهر الماضي، رسميًا، أنه سيقدم طلبًا لإدلشتاين، من أجل الحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له، فيما شنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لبنيامين هجومًا ضده، متعهدة بمنعه من الحصول على تلك الحصانة، والتصويت ضدها.



وقال أعضاء في حزب الليكود الإسرائيلي، إن يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، قد يستخدم حق النقض «الفيتو»، لمنع التصويت على قرار منح الحصانة لنتنياهو.