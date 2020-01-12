الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يطالب وزراءه بعدم السفر لحين تشكيل لجنة التصويت على الحصانة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:47 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
طالب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وزراءه، بعدم السفر إلى الخارج لحين البت في عقد جلسة التصويت على منحه الحصانة القضائية ضد اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.

ويتوقع نتنياهو أن يخضع يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست وعضو الليكود، إلى الضغوط الحالية من جانب الأحزاب المعارضة لبنيامين، ويوافق على عقد جلسة تصويت على منحه الحصانة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعلن إيلان يانون، المدعى العام للكنيست، رأيه بشأن تشكيل لجنة لبحث منح نتنياهو الحصانة، ومن ثم يعلن إدلشتاين قراره بشأن تشكيلها.

وأعلن نتنياهو، الشهر الماضي، رسميًا، أنه سيقدم طلبًا لإدلشتاين، من أجل الحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له، فيما شنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لبنيامين هجومًا ضده، متعهدة بمنعه من الحصول على تلك الحصانة، والتصويت ضدها.

وقال أعضاء في حزب الليكود الإسرائيلي، إن يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، قد يستخدم حق النقض «الفيتو»، لمنع التصويت على قرار منح الحصانة لنتنياهو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

لاعتباره كافرًا.. صحيفة رفضت تخصيص أموال رجائي عليش للجائزة الأدبية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«الأرصاد»: طقس مشمس خلال الـ72 ساعة (فيديو)

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

الرئيس نيوز

رئيس البرلمان الليبي: زيارتي لمصر تأتي ضمن حل الأزمة

الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها الأمير هاري لحضور اجتماع أزمة

كيف تغيّرت شخصية الرئيس؟ «1».. من العسكرية إلى المدنية

البرلمان يجدد رفضه للتدخل التركي في ليبيا

منوعات

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

كشكول

بالصور.. "مبارك" يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بجامعة المنوفية

محو أمية 4 أشخاص شرط للتخرج من جامعة المنوفية

تسريب وصعوبة أسئلة وضياع وقت.. حصيلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

بروتوكول تعاون بين عين شمس و المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان

إسلام سياسي

"الحوار بين الشرق و الغرب".. ألية "الأوقاف" في ترسيخ التسامح

الأوقاف تصدر بحوث ومطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

«فضاءات ميديا» تديرها الإخوان وتمولها قطر لاستهداف الدول العربية

«باب سوريا».. تقرير سري تركي يكشف أهداف أردوغان التوسعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

تعرف على فعاليات قاعة ضيف شرف معرض الكتاب

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك