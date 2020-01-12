الخطوط الجوية الأرمينية تلغي رحلة إلى إيران

انضمت الخطوط الجوية الأرمينية، اليوم الأحد، إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي بادرت إلى إدخال تعديلات في جدول رحلاتها من وإلى إيران، على خلفية كارثة إسقاط طائرة "بوينج" الأوكرانية قرب طهران.



وأكدت شركة أرمينيا للخطوط الجوية- في بيان لها- أن الرحلة التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم، من يريفان إلى طهران لتعود في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأرمنية، تم إلغاؤها لدواع أمنية.



وقدمت الخطوط الجوية الأرمينية اعتذارها إلى المسافرين على هذه الرحلة، وأوضحت أن إلغاء الرحلة يأتي حرصا على سلامتهم، داعية إياهم إلى اللجوء إلى الشركة لتبديل تذاكرهم.



وتعد شركة أرمينيا للخطوط الجوية هي الوحيدة التي تنفذ رحلات بصورة منتظمة إلى طهران من العاصمة الأرمينية يريفان.



يأتي هذا في أعقاب اعتراف إيران بإسقاطها بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج 737-800" بحجة تحليقها فوق موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام خميني في طهران، الأربعاء الماضي، مما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها، دون وجود ناجين، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.