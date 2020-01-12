ضبط تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة وسرقوا 500 ألف جنيه سودانى بمصر القديمة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفاده تلقيه بلاغا من كل من عصمت ا، 47 سنة، تاجر مواشي، رامي ح، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية وقرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سوداني تحصل عليه من أحد تجار المواشي بدولة السودان مقابل 350 ألف جنيه مصري، فقام الأخير بالتواصل مع أحد الأشخاص يدعى سعيد وشهرته " أحمد " صاحب مكتب صرافة " ولا يعلم باقي بياناته " واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه يدعى خالد، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط ـ دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص " لم يتمكنا من تحديد أرقامها " يستقلها 4 أشخاص " غير معلومين لديهما " أدعوا أنهم من رجال شرطة "مباحث الأموال العامة " واستولوا منهم على المبلغ المالي واصطحبوا المدعو خالد داخل السيارة، ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سعيد ع، 58 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي " تزوير " بإجمالي حبس 9 شهور بالاشتراك مع آخرين.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة "بالاشتراك مع كل من عمرو خ، 44 سنة، خراط معادن، شريف م، 47 سنة، سائق، محمد ع، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، طارق م، 72 سنة، ترزي، سيد ن، 36 سنة، سائق.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم ومواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة ميكروباص قيادة المتهم السادس " ويعمل عليها كسائق" وأضاف المتهم الثاني واقتصار دوره على إيهام المبلغين بأنه مندوب شركة الصرافة لدى المتهم الاول، وأقروا بأن إجمالي المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سوداني فقط وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصري عن طريق أحد المتعاملين بالاتجار بالنقد الأجنبي، وتم إرشادهم ضبط 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، السيارة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة "، وأضافوا إنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.



باستدعاء المجني عليهما اتهمتهم بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.