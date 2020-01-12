عبدالعال: لا تغيير لنظام الدعم التمويني سوى من البرلمان

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه لن يتم إلغاء الدعم العيني والتحول إلي الدعم النقدي.



وأضاف لن يتم التغيير في نظام الدعم إلا من خلال تلك القاعة، ومن خلال نواب الشعب، وبعد دراسة كل الأمور، مشيرًا "هناك دراسات تجرى للتحول إلى الدعم النقدي".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، ردا على النائب سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، والذي تحدث بشأن تصريحات وزير التموين نحو التوجه الحكومي بشأن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي.



مؤكدا على أن مثل هذه التصريحات لا بد أن تكون منضبطة حرصا على مصالح المواطنين، وليس من المقبول أن نسمع مثل هذه التصريحات في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.