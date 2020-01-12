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القبلة

الأوقاف تصدر مطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 م
محمد مختار مع محمد
محمد مختار مع محمد الشحات
أميرة العناني
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أصدرت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، عددًا جديدًا من مجلتها العلمية باللغتين العربية والكازاخية بالتعاون مع وزارة التعليم الكازاخستانية يضم عشرة بحوث علمية التي تساعد على نشر الوسطية، كما أصدرت عددًا خاصًا عن أعمال مؤتمرها الدولى الذى عقد فى 10 أبريل 2019.

وناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندى، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي سلمه نسخة من المجلة ونسخة من أعمال المؤتمر السنوي للجامعة.

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