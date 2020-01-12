«كردستان العراق» يرفض خروج القوات الأمريكية

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الأحد، أن القيادات الكردية رفضت طلب إخراج القوات الأمريكية من العراق، حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وقال المصدر إن القيادات الكردية أكدت لرئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال زيارته يوم أمس، محافظتي أربيل والسليمانية رفضها الموافقة على مطالب إخراج القوات الأمريكية من البلاد".



وأضاف المصدر أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، اعتبر وجود القوات الأمريكية في الإقليم عامل اطمئنان"، مشيرًا إلى أنه ذّكر بأزمة استفتاء الانفصال عام 2017، وأن الأمريكيين كانوا العائق الوحيد أمام إجراءات إيرانية وتركية عقابية.