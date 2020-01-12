كامل الوزير من بورسعيد: ننفذ مشروعات بالسكة الحديد بـ86 مليارًا

افتتح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.



ثم تفقد الوزير المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر، واطمئن على كفاءة أجهزة الاكسراي بالمحطة، ووجه بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب دون تذكرة.



وعلى هامش افتتاحه محطة بورسعيد للسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطويرها، قال وزير النقل إن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث ينفذ مشروعات حاليًا في مجال السكة الحديد بـ86 مليار جنيه ونهدف إلى أن نصل بعدد الركاب في 3062020 إلى مليون راكب يوميا.



ولفت إلى أنه إبتداء من 1 يونيو 2020 سوف يتم تنفيذ مشروعات أخرى حتى 2022 بقيمة 55 مليار جنيه ليصبح إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة بإجمالي 141 مليار جنيه، خاصة أنه من المستهدف أن يصل عدد الركاب في 172022 إلى 2 مليون راكب يوميا.



وفيما يتعلق بالمحطات أوضح الوزير أن السكة الحديد بها 705 محطة منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية، و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة، وأن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفا أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حاليا لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط يبلغ تكلفتها مليار دولار.



وأشار الوزير إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرارا جديدا تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية و172 جرارا ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جدا في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية، لافتا إلى أن هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري والتعاقد على 6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.



ولفت إلى أنه يتم تطوير الورش تطويرا شاملا، وتطوير سيماف لكي يتم تصنيع العربات مستقبلا في مصر بعد انتهاء توريد هذه التعاقدات المبرمة.



وأضاف الوزير أنه راعي منذ توليه حقيبة النقل تحقيق الانضباط والسلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن حصيلة حوكمة قطع التذاكر وتطبيق الغرامات الخاصة بها ساهمت في شراء عدد 10 جرارات جديدة من جينرال إلكتريك بمبلغ 27 مليون دولار.



وردا على التساؤل الخاص من أحد الصحفيين فيما يتعلق بكوبري الفردان، قال وزير النقل إن هذا الكوبري هو ملك للسكة الحديد تطوره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك شركة صينية عالمية فازت من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة، وإعادة تأهيل وازدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية وازدواج المسافة بين الاثنين.



ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان القنطرة شرق بئر العبد) من مخرج كوبري الفردان وشمالًا حتى القنطرة ليصبح هناك فرعتين الأولى شمالًا باتجاه بورسعيد لتخدم منطقة شرق بورسعيد والثانية في اتجاه الشرق حتى بئر العبد والعريش.



جدير بالذكر أنه يوجد بنطاق محافظة بورسعيد عدد 5 محطات هي ( الكاب – التنية – رأس العش – الرسوة- بورسعيد) وتم الانتهاء من تطوير محطة بورسعيد، وأن جميع المحطات الواقعة بنطاق المحافظة من المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير كهربة إشارات خط بورسعيد بنها، والذي تنفذه شركة سيمنز العالمية، وأن أعمال تطوير محطة بورسعيد اشتملت على (تطوير مبنى المحطة كاملا من ( دور أرضي – دور علوي) وإنشاء عدد 4 شبابيك حجز آلي وتطوير وسائل الحماية المدنية، والإشارات، وإنشاء شبكة معلومات والكهرباء داخلها والدكة الخرسانية والبلاط والبردورات من رصيف 1 إلى رصيف 8؛ وإنشاء خزان حريق، وتطوير الواجهات وإنشاء أسوار حول المحطة وتعلية الأسوار القديمة، وتطوير عدد 2 مظلة على رصيف 1 ورصيف 23).