رصف 6 كيلو طرق في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رصف عدة طرق بأطوال 6 كم بمراكز ديروط والقوصية وأبنوب، في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الرصف بمراكز المحافظة خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.



وأشار إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف يتم تنفيذها تباعًا وبالتوازي في عدد من المراكز والقرى طبقًا للامكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.



وقالت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم الانتهاء من رصف طريق بداية من كوبري أيوب حتى مدخل قرية مير بطول 1 كم ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرة إلى أن هذا الطريق ضمن 7 طرق تم تنفيذها بقرى القوصية.



وأشار تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى أنه جاري رصف طريق بقرية المعابدة بدءًا من شارع السوق حتى الوحدة المحلية بطول 1 كم، كما تم رصف طريق العوامة المعابدة، والذى يخدم أهالي عزبة سعيد وعزبة عطية سيد وعزبة محمد خليل بطول 1 كم أيضًا.



بينما أوضح حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه جار استكمال رصف طريق ديروط مساره بطول 3 كم لتحسين شبكة الطرق الداخلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.