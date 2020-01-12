«مشاعر الحب».. معرض لياسمين حاذق بجاليري الزمالك.. الليلة

يستضيف جاليري الزمالك للفن معرض"مشاعر الحب" للفنانة ياسمين حاذق، مساء اليوم في تمام السابعة مساءً، بمقره11 شارع البرازيل بالزمالك.



ياسمين حاذق فنانة تشكيلية أقامت عدة معارض خاصة وجماعية، كان لها معرضًا بعنوان "شجرة الحياة" في يناير الماضي، تضمن منحوتات من البرونز والراتنج، بالإضافة إلى رسومات على الورق وعلى النسيج المخملي، وكما هو الحال دائمًا، يترجم أسلوبها عبر جميع الوسائط بسلاسة، وترى الفنانة مسألة تنويعها للوسائط الفنية التى تعتمد عليها في أعمالها أن اختيارها للوسيط يعتمد على على ما تحاول قوله وما تريد أن توضحه٬ في أعمالها وتعتبر الفكرة هي المحرضة على الوسيط وليس العكس

