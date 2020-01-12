إخلاء سبيل متهم بالاعتداء على عاملي «قصر العيني»

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل متهم بالاعتداء على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي وإتلاف محتوياته، عقب وفاة شقيقه متأثرا بإصابته بطلق ناري.



ورد بلاغ من مستشفى قصر العيني الفرنساوي يفيد باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق نارى ولا يمكن استجوابه.



وأثناء تلقي المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، ما دفع عدد من أهليته إلى الاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.



وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت ما تقدم.