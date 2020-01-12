وزيرة الثقافة تعد بـ«دورة متميزة» من معرض الكتاب

أكدت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أنَّ الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستكون مميزة عن الدورة الماضية.



ودعت «عبدالدايم»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل المعرض بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، الأهالي لزيارة المعرض واصطحاب أطفالهم بهدف رفع الوعي وخلق جيل واع ومتميز قادر على مواجهة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار الظلامية.



وقالت إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمعرض، لذا عملت الوزارة على دعوة عدد كبير من الدول الأجنبية على المشاركة في الحدث الثقافي.



وجرى اختيار العالم جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام، كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض.