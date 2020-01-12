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عالم

كارلوس غصن: قد أكون عبء على لبنان

الأحد 12/يناير/2020 - 12:48 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
آية حسني
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تحدث رجل الأعمال اللبناني الهارب كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، اليوم الأحد، عن تفاصيل خروجه السري والمثير من لبنان إلى اليابان عبر مغامرة الصناديق الموسيقية، في لقاء متلفز مع تلفزيون فرانس 24.

واعتبر "غصن" لقائه بزوجته بعد فراق دام تسعة أشهر، هو الموقف الأفضل والأهم له، قائلا: "أفضل لحظة مررت بها عقب وصولي لمطار لبنان عندما ذهبت إلى بيت أهل زوجتي والتقيت بزوجتي بعد 9 أشهر لم أستطيع أن أتكلم معها".

ولم يستبعد غصن، إمكانية رفع دعاوى كجزء من استكمال المسار القانونى لقضيته، لافتًا أنه يدافع "وحيدا" عن نفسه في وجه شركة (نيسان) وبلد (اليابان)، كما رد على موقف الدولة الفرنسية منه، خصوصا أن زوجته اعتبرت في وقت سابق، أثناء احتجازه في اليابان، أن الجميع قد تخلى عنه.

فيما قال: "أنا دفعت ببراءتي فى اليابان، وأنا خرجت من اليوم ليس لخوفي من العدالة، بل أنا تركت اليابان خوفا من عدم وجود عدالة، لأنهم لم يسمحوا لى بأني أدافع عن نفسى".

وأضاف "غصن": "أنا جيت على بلدى من أجل أن أدفع عن نفسى، وليس لى أى ذنب بكل الاتهامات الموجهة لى" مضيفًا:" أنا جيت كلبناني ببلدي لأدافع عن حقوقي".

فيما انتقد المؤسسات القضائية في اليابان، قائلا:" لا يوجد عدالة في اليابان" مؤكدا أن سبب فراره من اليابان من أجل الدفاع عن حقوقه.

وأضاف:" حبسوني في اليابان 14 شهرا ومنعوني من الكلام إطلاقا، أما الآن أنا أستطيع التحدث والدفاع عن نفسى وحقوقي".

ووجه كارلوس غصن سؤالا للجهات القضائية فى اليابان قائلا:" هل تخافون من كلمتي فأنا شخص أدفع عن حقوقي بذاتى ضد شركة وبلد، فأنا لا أمتلك ما تملكوه كقوة".

وفي حوار مع صحيفة النهار اللبنانية، مساء السبت، كشف غصن تفاصيل جديدة عن هروبه، قائلا:" "أعلم أني عبء على لبنان، لكني خرجت من اليابان لأن كل الاتهامات الموجهة ضدي كانت ملفقة".

وتابع غصن قائلا "كل ما أريده هو العدالة التي يحق لي فيها الدفاع عن نفسي، وإذا تم إثبات تلفيق التهم فلن أكون عبء على لبنان أبدا".

ووصف غصن تصريحات وزيرة العدل في اليابان بالـ"مرعبة"، مضيفا "لأنها اعترفت بصراحة أن نظم العدالة اليابانية معطلة، لأنها تريد مني أن أبرهن عن براءتي ولا يبحثوا هم عن الحقيقة أبدا".

ورفض غصن الإجابة على سؤال الصحفية اللبنانية بشأن كيف خرج من اليابان سرا، ولكن اكتفى بالقول: "لم أرتح على الإطلاق طوال مشوار خروجي من اليابان إلا عندما وصلت إلى مطار بيروت".

وكشف عما حدث معه في مطار بيروت قائلا "بمجرد وصولي إلى مطار بيروت قدمت إلى ضابط أمن المطار جواز سفري الفرنسي، فرحب بي، وعرفني على الفور".

وكانت لبنان قد ألمحت إلى إمكانية إسقاط منع السفر الصادر بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة "نيسان" اليابانية.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن لبنان قد يُسقط قرار منع السفر بحق كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان"، ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان خلال 40 يوما.

وفي الشهر الماضي، فر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، وكان في انتظار محاكمة في تهم تربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

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