سفير السنغال: حريصون على توطيد العلاقات مع مصر

أعرب سفير السنغال عن فخره واعتزازه باختيار دولة السنغال ضيف شرف الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا حرص السنغال على توطيد العلاقات مع مصر.



وأوضح خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان عن تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن مساهمة السنغال خلال تلك الدورة ستكون جبارة بالتعاون مع ثقافة السنغال المتنوعة، موضحا أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته بتلك المشاركة، بهدف توطيد العلاقات.



وانهى حديثه بشكر الدولة المصرية ووزارة الثقافة، مؤكدا أنه يأمل تتواصل العلاقات والتعاون بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، وأن السنغال مع مصر قلبا وقالبا، ومع مصر إلى الأبد.