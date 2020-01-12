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عالم

قتلى وجرحى فى مواجهات بين الأمن العراقى ومتظاهرين

الأحد 12/يناير/2020 - 12:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام فى العراق، اليوم الأحد، عن استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن "مصادمات وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية أمام جامعة واسط، أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص".

وأضافت أن "النيران اندلعت في بوابة الجامعة"، مشيرًا إلى أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأضاف أن "المحتجين لا يزالون يرفضون الانسحاب من الشوارع، كما يطوقون دوائر حكومية في المدينة، لإجبار الموظفين على إنهاء عملهم".

وأشار إلى أن المحتجين رفضوا الامتثال لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق، وبدأوا يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، حيث ردت بدورها بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

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