إحالة عامل قتل مُسنة وأحرقها بالسيدة زينب إلى المحاكمة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنيابات، إحالة عامل، إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامه بقتل سيدة مُسنة وإشعال النيران في جسدها، بمنطقة السيدة زينب.



وبينت مناظرة فهد مجدي، مدير نيابة الحوادث، للجثمان أن السيدة في العقد السابع من العمر، ومتواجدة في غرفة دورة المياه ملقاة بأرضية الحمام، كما تبين أنها مقيدة ومكبلة اليدين ومربوطة بإيشارب من رقبتها في المرحاض، كما تبين أن النيران اشتعلت في جسدها مما أسفر عن تفحم الجزء السفلي، كما تبين تواجد خدوش وكدمات فى الرقبة من آثار خنقها بالأيشارب وتبين وفاتها باسفكسيا الخنق والحروق.



وتبين من تحقيقات النيابة أن الجيران في العقار وجدوا انبعاث دخان من شقة العجوز وهم على علم بتواجدها وعيشتها بمفردها فتوجهوا إليها لاستطلاع الأمر، ولكن وجدوا باب الشقة مغلقا ولا يستجيب أحد، وبكسر باب الشقة تبين أن السيدة في الحمام وتشتعل النيران في جسدها، فتوجهوا لإخماد النيران ولكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.



وتبين أن مرتكب الواقعة هو «إبراهيم»، عامل بمحل مكواة، واعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية نظرًا لاقتراضه مبلغا ماليا يقدر بـ15 ألف جنيه من أحد البنوك بفرع أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بضمان والدة أحد أصدقائه.



وأكد أنه لم يتمكن من سداد قيمة القرض شهريًا، كما أنه كان اقترض منها مبلغا ماليا وكانت دائمًا تطالبه بسداده، وأنه كان يتردد على مسكنها ويعلم باحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.



وأضاف أنه كان يتردد عليها لتسليمها الملابس المكواة، وعند ذهابه إليها طلب منها إحضار كوب مياه، وحال دخولها للمطبخ، تعدى عليها وخنقها بيده محاولًا التخلص منها إلا أنه لم يتمكن من ذلك فأحضر "إيشارب" وخنقها مرة أخرى حتى تأكد من وفاتها.



واعترف المتهم بتكبيل يديها وربط عنقها بمرحاض دورة المياه وإحضار بعض الملابس الخاصة بها ووضعها على الجثة وإضرام النيران بها، وأنه عندما انتهى من كل ذلك استولى على مبلغ 20 ألف جنيه في دولاب غرفة نومها، وتوجه لوالدة صديقه وأعطاها قيمة القرض.



كانت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة قد شهدت جريمة بشعة، وذلك بعدما أقدم عامل على قتل سيدة مسنة في مسكنها بعد تكبيل يديها وإشعال النار في جثتها بهدف السرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «إبراهيم. م»، 32 سنة، عامل بمحل مكواة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.