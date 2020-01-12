«الصحة» تطلب أخصائيين ومنسقى جودة بالمراكز المتخصصة
الأحد 12/يناير/2020 - 12:43 م
فاتن خديوىطباعة
أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان عن حاجتها لأخصائيين ومنسقى جودة، وذلك عن طريق الانتداب أو الإعارة من قطاعات وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الأمانة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف تشمل (بكالوريوس طب وجراحة- بكالوريوس صيدلة- بكالوريوس طب أسنان)، خبرة 5 سنوات فى نفس المجال، وشهادات علمية فى هذا التخصص.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل؛ "سيرة ذاتية مزودة بصورة حديثة - صورة من شهادة المؤهل".
وتابعت: ترسل الطلبات على البريد الاليكترونى "[email protected]" أو باليد على العنوان التالى: 3 شارع عباس العقاد - عمارة بنك قطر الوطنى - الدور العاشر - إدارة الجودة، لافته إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الأحد المقبل 19 يناير.
وأوضحت الأمانة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف تشمل (بكالوريوس طب وجراحة- بكالوريوس صيدلة- بكالوريوس طب أسنان)، خبرة 5 سنوات فى نفس المجال، وشهادات علمية فى هذا التخصص.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل؛ "سيرة ذاتية مزودة بصورة حديثة - صورة من شهادة المؤهل".
وتابعت: ترسل الطلبات على البريد الاليكترونى "[email protected]" أو باليد على العنوان التالى: 3 شارع عباس العقاد - عمارة بنك قطر الوطنى - الدور العاشر - إدارة الجودة، لافته إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الأحد المقبل 19 يناير.