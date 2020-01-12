الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حصول 12.7 مليون تلميذ على جرعات ضد الطفيليات المعوية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:43 م
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إعطاء 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية عقار"الميندازول" ضد الديدان المعوية، موضحًا أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر إنتشارًا بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث أن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان، لافتًا إلى أن الإصابة بديدان "الإسكارس" تأتى نتيجة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، مشيرًا إلى أن "الإسكارس" ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

نيفين جامع تعلن وقف القرارات التى صدرت قبل توليها الوزارة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ حوالي 18 ساعة

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

منذ حوالي 17 ساعة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصرى

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف القرارات التى صدرت قبل توليها الوزارة

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

الرئيس نيوز

في حضور عقيلة صالح.. نواب البرلمان: نقف صفا واحد بجانب الشعب الليبي

الوفد: نؤهل شبابنا لخوض الانتخابات المحلية

السفير البريطاني ينفي مشاركته في تظاهرات طهران

بها احتكاكات برجال أعمال.. وزيرة الصناعة توقف قرارات سابقة

منوعات

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

كشكول

مد باب التقدم بمدارس النيل لمرحلة رياض الأطفال حتى ٢٣ يناير

معهد التخطيط يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير

نجاح 3 عمليات قلب مفتوح في المستشفى التعليمي بطنطا

اتحاد الجامعات ينظم بطولتي العالم لـ"الإسكواش وكرة اليد"

إسلام سياسي

«باب سوريا».. تقرير سري تركي يكشف أهداف أردوغان التوسعية

«مقالاتٌ في التجديد».. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

تعرف على فعاليات قاعة ضيف شرف معرض الكتاب

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك