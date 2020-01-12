حصول 12.7 مليون تلميذ على جرعات ضد الطفيليات المعوية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إعطاء 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية عقار"الميندازول" ضد الديدان المعوية، موضحًا أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.



أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر إنتشارًا بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث أن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان، لافتًا إلى أن الإصابة بديدان "الإسكارس" تأتى نتيجة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، مشيرًا إلى أن "الإسكارس" ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.