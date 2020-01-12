تقرير بريطانى: شرم الشيخ أهم الوجهات السياحية فى 2020

بعنوان «تبحث عن عطلة الصيف؟ جرّب هذه الأفكار الرائعة لعام 2020» نشر موقع «this is lancashire» البريطاني تقريرًا عن أهم الوجهات السياحية في 2020.



وتضمنت القائمة مدينة شرم الشيخ في مصر، ووصف التقرير المدينة المصرية بأنها تتمتع بأفضل مناطق الغطس والغوص، كما أنها تتمتع بجو رائع وظروف البحر الهادئة.



وأكد التقرير على الأمن الذي تتمتع به مدينة شرم الشيخ، ما دفع المملكة المتحدة إلى رفع حظر السفر إليها، وضم بجانب شرم الشيخ قائمة بأفضل الوجهات السياحية، منها مدينة سفالبارد في النرويج، ومراكش بالمغرب، وجزر الأزور في البرتغال.



وكتب جون آنسون، محرر التقرير، أنه عليك التوجه إلى تجربة الطقس في البحر الأحمر، الذي يعد واحدًا من أفضل الظروف الجوية، واعدًا الزائرين بالطقس الجيد، وظروف بحر هادئة.



وتوقعت منظمة السياحة العالمية زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر بنسبة قد تصل إلى 15 مليون سائح خلال عام 2020، وذلك بعد أن ارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2019، بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.2 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي، الأسبوع الماضي.



وجاءت مصر في صدارة قائمة الوجهات الصاعدة في عام 2020، في استطلاع أجراه اتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين «USTOA».



وتوقع الاتحاد مواصلة انتعاش السياحة المصرية في 2020، بعد تصدر مصر قائمة الوجهات الصاعدة أو غير المطروقة في عام 2020، إلى جانب كرواتيا وكولومبيا.