طقس الإثنين.. مائل للبرودة يصل للصقيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأن تصاحبه شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 15

السلوم 07 16

سيوة 07 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 11 19

العريش 10 18

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

نخل 04 18

نويبع 14 21

طابا 09 17

كاترين 02 14

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 19

المنيا 10 19

أسيوط 05 21

سوهاج 05 20

قنا 05 19

الأقصر 05 22

أسوان 06 23

أبوسمبل 07 23

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 13 20

ابو رماد 14 19

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 18