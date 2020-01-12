«خلافات الجيرة».. حبس عاطل تعدى على سيدة بالشوم بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل تعدى على سيدة بـ"الشوم"؛ بسبب خلافات الجيرة التي نشبت بينهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "جمال.ع"، عاطل، أقر بتعديه على "بثينة. م" بالضرب بسبب خلافات بينهما، وأقر بتعمد المجني عليها إيذاءه وسبه بالألفاظ البذيئة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل مصابة بشرخ في الجمجمة، بسبب التعدي عليها، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.