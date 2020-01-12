سعيد عبده: وزارة الثقافة حريصة على رعاية الناشرين

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن إدارة المعرض حرصت هذا العام على وضع محددات للناشرين لتمكينهم من المشاركة والوصول، بفضل مرونة هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، لاستيعاب نحو ٩٥% من الطلبات المقدمة من الناشرين.



وأشار سعيد عبده، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 51 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ قليل، إلى سور الأزبكية الذي يشارك هذا العام بنحو ٤١ جناحا، لافتا إلى أن ذلك يرجع لجهد الوزارة في عدم التخلي عن تجار الكتب القديمة، فضلا عن مراعاة توفير خصومات للناشرين المصريين.



وأوضح أن وزارة الثقافة حريصة على رعاية الناشر وصناعة النشر المصرى بشكل عام، فضلا عن تبني

مشروعات جديدة للاتحاد، وتوفير تيسيرات جديدة للناشرين بتلك الدورة.