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فن

تعاون مسرحي بين مهرجان «آفاق مسرحية» و«الشباب والرياضة»

الأحد 12/يناير/2020 - 12:39 م
المخرج هشام السنباطي
المخرج هشام السنباطي
دعاء عبد المقصود
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تتعاون مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مع مهرجان "آفاق مسرحية" برئاسة المخرج هشام السنباطي، حيث سيتم بدء تصفيات مسابقة المنوعات الفنية لشباب القاهرة "كايروستارز" في مجال الفنون المسرحية خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري على مسرح مركز آفاق بمشاركة 15 فريقا مسرحيا لمراكز الشباب بالقاهرة وستستقبل إدارة مهرجان آفاق المسرحية، الفائز في المسابقة للمشاركة في نهائيات آفاق المسرحية على مسرح مركز الهناجر بدار الأوبرا خلال الفترة من 22 يناير وحتى 28 يناير 2020.

كما تشارك مديرية شباب القاهرة بعروض "سينما 30" الفائز بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب و"ثورة العبيد" الفائز بجوائز مهرجان هواة المسرح لوزارة الشباب والرياضة 2019.

ومن جهته قال الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، إن هذا التعاون سيفتح رؤى جديدة للمواهب الفنية الشابة بمراكز الشباب وكذلك يضع آليات جديدة لتعاون مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأنشطة الفنية والثقافية.

دورة هذا العام من مهرجان "آفاق مسرحية" تقام تحت شعار "نحو مسرح عربي" بمشاركة 33 عملًا تم اختيارها من أكثر من 200 مسرحية خضعت للتنافس وتم تصفية تلك العروض أيضا لتصل إلى 14 مسرحية فقط وتتوزّع العروض بين عدّة مسابقات ضمن فئات "مسرح الطفل"، و"العروض الطويلة"، و"العروض القصيرة"، و"المونودراما"، و"الديودراما"، و"المايم"، و"ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتمثّل ستّ محافظات هي: الإسكندرية والفيوم وأسيوط والجيزة والغربية إضافة إلى القاهرة.

المهرجان تنظمه مؤسسة "في عشق مصر" والدورة المقبلة مهداة إلى روح الفنان الراحل والمنتج الكبير سمير خفاجي الذي أسس فرقة الفنانين المتحدين والتي قدمت روائع الأعمال للمسرح المصري والعربي وتقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وسيعلن خلال أيام تفاصيل المهرجان بالكامل وأسماء المكرمين ولجان التحكيم.

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