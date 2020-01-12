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مصر

تطعيم 6.8 مليون مواطن ضد البلهارسيا

الأحد 12/يناير/2020 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصول 6.8 مليون مواطن وتلميذ بـ20 محافظة من محافظات الجمهورية على عقار "البرازيكوانتيل" للوقاية من البلهارسيا، وذلك خلال العام الماضى 2019، ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه نظرًا لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا، فقد تم فحص 2 مليون و673 ألفًا و326 مجرى مائي، حيث تم علاج وتطهير 11 ألفًا و533 منها من القواقع، لافتًا إلى تدريب 625 متدربًا على أعمال مكافحة القواقع على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من سلامة المياه، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم سحب 512 ألفًا و400 عينة مياه وإرسالها للإدارة المركزية للمعامل وفروعها بالمحافظات للفحص، بالإضافة إلى المرور على 307 محطات لمياه الشرب بمحافظات الجمهورية، كما تم مسح وسحب عينات من آبار المياه الجوفية بشركات المياه المعبأة لـ49 شركة مياه معبأة للتأكد من صلاحيتها وإعطائها التراخيص اللازمة، كما تم سحب 66 عينة من آبار شركات المياه المعبأة المرخص لها للتأكد من صلاحيتها في إطار المتابعة الدورية لسلامة المياه.

وأضاف أنه تم منح تصاريح مزاولة أعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب لـ28 شركة تطهير خزانات، كما تم المرور على 248 محطة معالجة مياه الصرف الصحي خلال المرور الدوري الميداني، ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات للصرف الصحي وعرضها على اللجنة العليا للمياه.

وذكر أنه تم أخذ 1573 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي، و3835 عينة من المنشآت الصناعية، كما تم أخذ 7742 عينة من الترع ومحطات تنقية مياه الشرب، و1498 عينة من المصارف، وذلك لتحليلها للتأكد من سلامتها.

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