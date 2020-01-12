ضبط 229 سلاحًا ناريًا في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 229 قطعة سلاح نارى، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 82467 حكما قضائيا متنوعا".



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.