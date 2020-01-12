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المعرض

وحيد عطا: تسهيلات كبيرة لزوار المعرض فى دورته الجديدة

الأحد 12/يناير/2020 - 12:36 م
وحيد عطا
وحيد عطا
جمال عاشور - آلاء حسن
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أكد وحيد عطا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمراكز والمعارض: اليوم يمثل لنا السنوية الأولي لأحد أهم الأحداث التي نتشرف باستضافتها، فالدورة السابقة كانت نوعا من المغامرة، ونجحنا فيها بشكل كبير.

ووعد بأن تكون الدورة الحالية علي نفس نجاح الدورة السابقة وأفضل، وتقدم تسهيلات أكبر بكثير عن العام الماضي، ويتم حل كل المشكلات التي واجهت المعرض في الدورة السابقة.

وقال: نحن بصدد البدء في بناء القاعة الخامسة التي تضيف 10 آلاف متر إلي المعرض.

وأوضح أنهم استضافوا في عام 2019، 140 حدثات، وزاد عدد الزوار إلى 4 ملايين زائر، موكدا أنهم في زيادة مستمرة.

وكان قد بدأ مؤتمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام 2020، بفيلم تسجيلي عن الدورة السابقة، دورة اليوبيل الذهبي.

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