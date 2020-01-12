حبس «حرامي المساكن» في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 7 جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بارتكاب العديد من جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، تم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقى" وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.