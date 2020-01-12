بـ«التابلت».. 5 آلاف و916 طالبا يؤدون الامتحانات في المنيا

قال محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين يؤدون الامتحانات بطريق التابلت بلغ 5916 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالطريقة الورقية 3743 طالبا وطالبة على مستوى المدارس الثانوية بمركز ومدينة المنيا.



وأشار أبو العيون إلى أن إجمالي من يؤدون امتحانات نصف العام على مستوى المراحل التعليمية بلغ 241 ألف طالب وطالبة، والتي تستمر حتى يوم 23 من يناير الجاري بينهم 4 مدارس فقط تؤدي الامتحانات من خلال الكتاب المدرسي، وباقي المدارس بطريق التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.



وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية أن عمليات التصحيح مستمرة أولا بأول، على أن تعلن النتائج عقب إجازة نصف العام مباشرة.