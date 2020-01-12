أهالي الصيادين المتغيبين بالبحر الأحمر: لم نبلغ رسميًا بعودتهم

شهدت مدينة الغردقة أمس السبت، حالة من الترقب والفرحة عقب تداول أخبار عن عودة الصيادين المتغيبين على متن مركب صغير منذ ما يقرب من 7 أيام داخل مياه مدينة الغردقة، بعد أن أعلنوا معرفتهم بالعثور عليهم من مصادرهم الخاصة بالمحافظة، وسرعان ما أصبح الخبر مجرد آمالا تلاشت.



حيث أكد أهالي المفقودين، أنه لم يتم إبلاغهم بالعثور عليهم حتى الآن بصورة رسمية، بعد أن أبلغوا وديا من بعض المسئولين في المحافظة مساء السبت، لافتين إلى أنهم ينتظرون إخطارهم من الجهات المعنية بالبحث، بالعثور على ذويهم.



فيما أكد مصدر أمني، أنه حتى الآن لا توجد أية معلومات متوفرة حول العثور على المفقودين بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة حتى الآن.



كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغًا يفيد باختفاء مركب صغير خرج في رحلة صيد بحرية منذ ما يقرب من 7 أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب.