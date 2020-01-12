«الأرصاد»: طقس مشمس خلال الـ72 ساعة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة يشهد زيادة فترات سطوع الشمس، وقلة كميات السحب بشكل كبير، فضلًا عن انعدام فرص سقوط الأمطار.



وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية خلال الأيام القادمة.



ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

