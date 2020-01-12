حبس عاطل قبل ترويج 1900 قرص مخدر ببنى سويف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد، اليوم الأحد، من ضبط عاطل، ومقيم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بحوزته 1900 قرص من عقار تامول المخدر، قبل توزيعها على عملائه بدائرة المركز.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بضبط قوة من مباحث مكافحة المخدرات منطقة شمال الصعيد، لعاطل يدعى "حسن. م. ح " 33 عاما، ومقيم بندر الواسطى، وبحوزته 20 علبة من عقار تامول المخدر بإجمالي 1900 قرص، ومبلغ مالي قدره 60 جنيها وهاتف محمول.



وتبين من التحريات أنه بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وتحرر محضر رقم 111 جنح مركز شرطة الواسطى، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.