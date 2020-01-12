ضبط عصابة سرقت 8 أطنان كابلات كهربائية بدهشور

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر من ضبط ثلاثة أشخاص - سائقين وعامل - "لاثنين منهم معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية بلغ وزنها 8 أطنان، وعُثر بحوزتهم على مقص حديدى- منشار.



وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور بدائرة القسم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم السرقة.